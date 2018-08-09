У Білорусі затримали головного редактора "БелаПАН"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Головний редактор білоруського видання "БелаПАН" Ірина Левшина затримана. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Слідчого Комітету Білорусі.
"У кримінальній справі про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації затримана головний редактор ЗАТ "БелаПАН" Ірина Левшина. З нею проводяться слідчі дії", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронні органи Білорусі в середу провели черговий ряд затримань у справі про несанкціонований доступ до інформації держагентства "БелТА".
Нагадаємо, в Білорусі затримали вже сім журналістів порталу Tut.by. Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "БелТА".
Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.
Пізніше до ЄС приєдналася організація з безпеки і співробітництва в Європі.