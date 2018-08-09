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В Беларуси задержали главреда "БелаПАН"

Киев • УНН

 • 9221 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Главный редактор белорусского издания “БелаПАН" Ирина Левшина задержана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Следственного Комитета Беларуси.

В Беларуси задержали главреда "БелаПАН"

"По уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО "БелаПАН" Ирина Левшина. С ней проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

Напомним, правоохранительные органы Беларуси в среду провели очередной ряд задержаний по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства "БелТА".

Напомним, в Беларуси задержали уже семь журналистов портала Tut.by. Задержание проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "БелТА".

Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов.

Позже к ЕС присоединилась организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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