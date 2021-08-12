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У Білорусі затримали екскандидата у президенти

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Правоохоронні органи затримали екскандидата в президенти Білорусі на виборах 2020 року, співголову громадського об’єднання “Говори правду” Андрія Дмитрієва. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу правозахисного центру “Вясна”, пише УНН.

Деталі

“Вранці 12 серпня був затриманий співголова РІПО „Говори правду“, член оргкомітету „Нашої партії“ і делегат „Сходу“ Андрій Дмитрієв. На даний момент невідомо, з якої причини і якою структурою він затриманий, а також де він знаходиться ”, - наголошується в поширеному в четвер повідомленні.

За підсумками президентських виборів Дмитрієв отримав 1,21% голосів виборців і посів в гонці четверте місце серед п’яти кандидатів.

На цьому тижні співробітники силових структур провели затримання ряду учасників громадянської ініціативи “Сход”. Серед затриманих називають, зокрема, колишнього посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеню. За неофіційними даними, Лещеня знаходиться центрі ізоляції правопорушників на Окрестіна. У правоохоронних органах не коментують дану інформацію.

Ініціатива “Схід” являє собою цифрову платформу. Її розробники стверджують, що вона дозволяє жителям країни висувати і обирати своїх представників, які будуть брати участь в національному діалозі, а також інтереси і думки народу Білорусі. Білоруська влада вважає подібні ініціативи нелегітимними.

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