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В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Правоохранительные органы задержали экс-кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года, сопредседателя общественного объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала правозащитного центра “Вясна”, пишет УНН.

Детали

“Утром 12 августа был задержан сопредседатель РИПОО „Говори правду“, член оргкомитета „Нашей партии“ и делегат „Схода“ Андрей Дмитриев. В настоящий момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также где он находится”, — отмечается в распространенном в четверг сообщении.

По итогам президентских выборов Дмитриев получил 1,21% голосов избирателей и занял в гонке четвертое место среди пяти кандидатов.

На этой неделе сотрудники силовых структур провели задержания ряда участников гражданской инициативы “Сход”. Среди задержанных называют, в частности, бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню. По неофициальным данным, Лещеня находится центре изоляции правонарушителей на Окрестина. В правоохранительных органах не комментируют данную информацию.

Инициатива “Сход” представляет собой цифровую платформу. Ее разработчики утверждают, что она позволяет жителям страны выдвигать и избирать своих представителей, которые будут участвовать в национальном диалоге, а также интересы и мнения народа Беларуси. Белорусские власти считают подобные инициативы нелегитимными.

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