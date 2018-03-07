У Білорусі створили Раду з розвитку цифрової економіки, членом якого став син Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Республіці Білорусь створили Раду з розвитку цифрової економіки, до складу якого увійшло 16 осіб, у тому числі син президента РБ Олександра Лукашенка - Віктор Лукашенко. Про це передає УНН з посиланням на Pravo.by.
Повідомляється, що Рада буде координувати діяльність з питань реалізації державних політик в сфері цифрової економіки, розвитку, інформаційно-комунікаційних технологій.
“Серед завдань також реалізація інвестпроектів і проектів державно-приватного партнерства в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та міжнародне співробітництво в сфері цифрової економіки”, — пише naviny.by
Раду очолив прем’єр-міністр Андрій Кобяков. Також в нього входить і син президента Віктор Лукашенко, всього — 16 осіб.