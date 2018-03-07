В Беларуси создали Совет по развитию цифровой экономики, членом которого стал сын Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Республике Беларусь создали Совет по развитию цифровой экономики, в состав которого вошло 16 человек, в том числе сын президента РБ Александра Лукашенко - Виктор Лукашенко. Об этом передает УНН со ссылкой на Pravo.by.
Сообщается, что Совет будет координировать деятельность по реализации государственных политик в сфере цифровой экономики, развития, информационно-коммуникационных технологий.
“Среди задач также реализация инвестпроектов и проектов государственно-частного партнерства в области информационно-коммуникационных технологий и международное сотрудничество в сфере цифровой экономики”, — пишет naviny.by
Совет возглавил премьер-министр Андрей Кобяков. Также в него входит и сын президента Виктор Лукашенко, всего — 16 человек.