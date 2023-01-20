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У білорусі співачку, яка виконала пісню "Океану Ельзи", засудили до 3 років "домашньої хімії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Співачку Мерієм Герасименко, затриману в Мінську за пісню українською мовою, засудили до 3 років “домашньої хімії”, передає УНН із посиланням на Беларускі Гаюн.

У білорусі співачку, яка виконала пісню "Океану Ельзи", засудили до 3 років "домашньої хімії"

Деталі

Мерієм затримали 4 серпня 2022 р. після концерту у мінському барі “Банки-бутылки” на вул. Зибицькій, під час якого вона заспівала пісню “Обійми” гурту “Океан Ельзи” на підтримку України.

Після цього на дівчину обрушилися пропагандисти білоруського диктатора олександра лукашенка, і вона отримала кілька термінів адміністративного арешту, а згодом на неї порушили кримінальну справу за участь у протестах у 2020 році.

Також її звинувачували у “грубому порушенні порядку”. Сьогодні з’ясувалося, що так звана суддя лукашенківського суду Вікторія Шабуня засудила Мерієм до 3 років “домашньої хімії”.

Нагадаємо, що після концерту було затримано і власника бару “Банки-бутылки” Андрія Жука, разом із дружиною Марією. Їх також звинуватили у грубому порушенні порядку (стаття 342 КК РБ).

Кілька днів тому з’ясувалося, що Андрія та його дружину почне судити суд Московського району Мінська 31 січня 2023 р.

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Контекст

“Домашня хімія” означає, що засудженому обмежують свободу без направлення до виправної установи відкритого типу, тобто він залишається вдома, але має виконувати низку правил, наприклад, регулярно відмічатись у міліції та не вживати алкоголю.

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