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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В беларуси певицу, исполнившую песню "Океана Эльзы", приговорили к 3 годам "домашней химии"

Киев • УНН

 • 3955205 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Певицу Мерием Герасименко, задержанную в Минске за песню на украинском языке, приговорили к 3 годам “домашней химии”, передает УНН с ссылкой на Беларускі Гаюн.

В беларуси певицу, исполнившую песню "Океана Эльзы", приговорили к 3 годам "домашней химии"

Детали

Мерием задержали 4 августа 2022 г. после концерта в минском баре “Банки-бутылки” на ул. Зыбицкой, во время которого она спела песню “Обійми” группы “Океан Эльзы” в поддержку Украины.

После этого на девушку обрушились пропагандисты белорусского диктатора александра лукашенко, и она получила несколько сроков административного ареста, а впоследствии на неё возбудили уголовное дело за участие в протестах в 2020 году.

Также её обвиняли в “грубом нарушении порядка”. Сегодня выяснилось, что так называемая судья лукашенковского суда Виктория Шабуня приговорила Мерием к 3 годам “домашней химии”.

Напомним, что после концерта был задержан и владелец бара “Банки-бутылки” Андрей Жука, вместе с женой Марией. Их также обвинили в грубом нарушении порядка (статья 342 УК РБ).

Несколько дней назад выяснилось, что Андрея и его жену начнет судить суд Московского района Минска 31 января 2023 г.

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Контекст

“Домашняя химия” означает, что осужденному ограничивают свободу без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть он остается дома, но должен выполнять ряд правил, например, регулярно отмечаться в милиции и не употреблять алкоголь.

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