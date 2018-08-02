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У Білорусі спецслужби зацікавились мусульманами, які мають родичів в Україні

У Білорусі спецслужби зацікавились мусульманами, які мають родичів в Україні

Київ • УНН

 • 15338 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Спецслужби Республіки Білорусь зацікавилися мусульманами, які мають родичів в Одеській і Херсонській областях, а також в Києві. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України Рефат Чубаров, передає УНН.

“У Меджліс кримськотатарського народу надійшла інформація про те, що співробітники спецслужб, а також міграційної служби Республіки Білорусь проводять активне опитування кримських татар (татар Білорусі) і представників інших етнічних спільнот, які сповідують Іслам. При цьому, особливий інтерес представники спецслужб Білорусі виявляють до мусульман, які мають родичів в Одеській і Херсонській областях, а також в Києві. Офіційним поясненням такого інтересу називається “вивчення міграційних потоків, родинних зв’язків, рівня релігійного і національного співвідношень в індивідуальній і колективній ментальності мусульманських діаспор”, — розповів Р.Чубаров.

Він додав, що серед питань, які задаються опитуваним, є такі: “Чи поїдете до Києва на День незалежності України?”, “Чи відвідуєте взагалі Україну в свята?”, “Наскільки часто ви святкуєте українські свята і чи не суперечить це тлумаченням Корану?”, “Чи підтримуєте ви проголошення Новоолексіївка (Херсонська область) столицею кримськотатарської автономії в Україні?”

“У той же час, як повідомляється, представники релігійних кіл Білорусі висловлюють здивування проведенням правоохоронними службами подібних досліджень і соціологічних опитувань. Не виключається, що така „зацікавленість“ може бути обумовлена завданням, яке могло надійти з Росії: активізація розвідувально-диверсійної діяльності РФ через третю країну з метою загострення міжетнічної та міжрелігійної ситуації в Україні. Наприклад, для звинувачення України в „переслідуванні“ не тільки УПЦ МП, але і мусульманських організацій”, — резюмував нардеп.

Як повідомляв УНН, 26 липня, у селі Курське в окупованому Криму знову проходили обшуки в будинках кримських татар.

Пізніше стало відомо, що у кримських татар, яких затримали під час обшуків, відібрали біоматеріали під час медогляду після допиту.

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