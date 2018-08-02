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В Беларуси спецслужбы заинтересовались мусульманами, которые имеют родственников в Украине

В Беларуси спецслужбы заинтересовались мусульманами, которые имеют родственников в Украине

Киев  •  УНН

 • 15334 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Спецслужбы Республики Беларусь заинтересовались мусульманами, которые имеют родственников в Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает УНН.

"В Меджлис крымскотатарского народа поступила информация о том, что сотрудники спецслужб, а также миграционной службы Республики Беларусь проводят активные опросы крымских татар (татар Беларуси) и представителей других этнических сообществ, исповедующих Ислам. При этом, особый интерес представители спецслужб Беларуси проявляют к мусульманам, которые имеют родственников в Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве. Официальным объяснением такого интереса называется "изучение миграционных потоков, родственных связей, уровня религиозного и национального соотношений в индивидуальной и коллективной ментальности мусульманских диаспор", - рассказал Р. Чубаров.

Он добавил, что среди вопросов, которые задаются опрашиваемым, есть такие: "Поедете ли в Киев на День независимости Украины?", "Посещаете ли вообще Украина в праздники?", "Как часто вы празднуете украинские праздники и не противоречит ли это толкованием Корана?", "Поддерживаете ли вы провозглашения Новоалексеевка (Херсонская область) столицей крымскотатарской автономии в Украине?"

"В то же время, как сообщается, представители религиозных кругов Беларуси выражают удивление проведением правоохранительными службами подобных исследований и социологических опросов. Не исключается, что такая "заинтересованность" может быть обусловлена ​​задачей, которая могла поступить из России: активизация разведывательно-диверсионной деятельности РФ через третью страну с целью обострения межэтнической и межрелигиозной ситуации в Украине. Например, для обвинения Украины в "преследовании" не только УПЦ МП, но и мусульманских организаций", - резюмировал нардеп.

Как сообщал УНН, 26 июля, в селе Курское в оккупированном Крыму снова проходили обыски в домах крымских татар.

Позже стало известно, что у крымских татар, которых задержали во время обысков, отобрали биоматериалы во время медосмотра после допроса.

Украинские Национальные Новости

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