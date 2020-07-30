У Білорусі повідомили про деталі посилення контролю на кордоні з Україною

"На даний момент часу на білорусько-українській ділянці ситуація контрольована, прогнозована, стабільна. Потрібно відзначити, що взаємодія і органів прикордонної служби Білорусі з колегами з України здійснюється на різних рівнях", - повідомили у пресслужбі.

Співрозмовник зазначив, що зв'язок налагоджено у взаємодії від головних прикордонних уповноважених, якими є керівники прикордонних відомств, аж до взаємодії безпосередньо командирів підрозділів, які охороняють державний кордон.

"Так, дійсно, сьогодні досягнуто такої домовленості, що взаємодія з питань забезпечення прикордонної безпеки в умовах проведення виборчої кампанії в Республіці Білорусь, напевно, потребує якоїсь активізації. Це обумовлено саме тими обставинами (затриманням найманців ПВК "Вагнера" - ред.)...", - повідомили у комітеті.

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У пресслужбі вказали також, що у цих цілях планується також задіяти вже працюючий контактний пункт "Пінськ-Житомир", що є одним з елементів системи інтегрованого управління кордонами.

За словами співрозмовника, пункт оснащений сучасними засобами зв'язку для оперативного обміну інформацією у режимі аудіо- і відеоконференції, що дозволяє у максимально стислі терміни точково реагувати на будь-які виникаючі інциденти або загрози у забезпеченні прикордонної безпеки на білорусько-українській ділянці кордону.

"Що стосується посилення прикордонного режиму - підхід до цього питання буде комплексний. Перш за все, це передбачає додаткові заходи контролю за порядком відвідування і перебування громадян у прикордонній зоні і смузі. Я, в даному випадку, говорю про прикордонне відомство Республіки Білорусь. Це означає, що мається на увазі прикордонна зона і смуга з білоруської сторони. Разом з тим, ми вважаємо що українські колеги також зроблять певні кроки у цьому напрямку", - заявив співрозмовник.

У пресслужбі комітету також відзначили, що, крім іншого, між керівниками прикордонних відомств України та Республіки "є домовленість про посилення перевірочних заходів у пунктах пропуску на спільно здійснюваній охороні кордону".

"Буде посилено контроль осіб, попередній перегляд транспортних засобів, які прямують на в'їзд до РБ. В цілому, на українському напрямку, як у пунктах пропуску, так і у "зеленому" кордоні ми плануємо збільшити і буде збільшено кількість прикордонних нарядів і всі контрольно-перевірочні заходи, які допоможуть попередити розвиток якихось негативних тенденцій і т.д.", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, 29 липня у Мінську затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брала участь в боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення.

Зазначимо, у МЗС України відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі, офіційної реакції Москви все ще немає.