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В Беларуси сообщили о деталях усиления контроля на границе с Украиной

В Беларуси сообщили о деталях усиления контроля на границе с Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Дипломаты Украины и Республики Беларусь в связи с задержанием накануне наемников ЧВК "Вагнера" договорились усилить пограничный режим обеих стран. О том, что имеется в виду под усилением, в комментарии УНН рассказали в пресс-службе государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

"На текущий момент времени на беларусско-украинском участке ситуация контролируемая, прогнозируемая, стабильная. Нужно отметить, что взаимодействие и органов пограничной службы Беларуси с колегами из Украины осуществляется на самых различных уровнях", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник отметил, что связь налажена во взаимодействии от главных пограничных уполномоченых, которыми являются руководители пограничных ведомств, вплоть до взаимодействия непосредственно коммандиров подразделений, которые охраняют государственную границу.

"Да, действительно, сегодня достигнута такая договоренность, что взаимодействие по вопросам обеспечения пограничной безопасности в условиях проведения избирательной кампании в Республике Беларусь, наверное, нуждается в какой активизации. Это обусловлено именно тем обстоятельством (задержанием наемников ЧВК "Вагнера" - ред.)...", - сообщили в комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Беларусь договорились об усилении пограничного режима.

В пресс-службе указали также, что в этих целях планируется также задействовать уже работающий контактный пункт "Пинск-Житомир", что является одним из элементов системы интегрированного управления границами.

По словам собеседника, пункт оснащен современными средствами связи для оперативного обмена информацией в режиме аудио- и видеоконференции, что позволяет в максимально сжатые сроки точечно реагировать на любые возникающие инциденты или угрозы в обеспечении пограничной безопасности на белорусско-украинском участке границы.

"Что касается усиления пограничного режима - подход к этому вопросу будет комплексным. Прежде всего, это предполагает дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе. Я, в данном случае, говорю о пограничном ведомстве Республики Беларусь. Это значит, что имеется в виду пограничная зона и полоса с белорусской стороны. Вместе с тем, мы считаем, что украинские коллеги также сделают определенные шаги в этом направлении", - заявил собеседник.

В пресс-службе комитета также отметили, что, помимо прочего, между руководителями пограничных ведомств Украины и Республики "есть договоренность об усилении проверочных мероприятий в пунктах пропуска на совместно охраняемой границе".

"Будет усилен контроль лиц, предварительный просмотр транспортных средств, следующих на въезд в РБ. В целом, на украинском направлении, как в пунктах пропуска, так и в "зеленом" границе мы планируем увеличить и будет увеличено количество пограничных нарядов и все контрольно-проверочные мероприятия, которые помогут предупредить развитие каких-то негативных тенденций и т.д.", - заявили в ведомстве.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. В Беларуси подтвердили, что часть задержанных принимала участие в боях на оккупированной территории Донбасса и сообщили, что наемники дают показания.

Отметим, в МИДе Украины отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси, официальной реакции Москвы все еще нет.

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