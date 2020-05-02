У Білорусі підтвердили вже понад 15 тис. випадків інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Білорусі за добу зареєстрували 911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом у країні вже 15828 осіб інфіковані. Про це повідомляє Telegram-канал білоруського МОЗ, інформує УНН.
"Зареєстровано 15828 людини з позитивним тестом на COVID-19, що становить 8,2% від кількості проведених тестів. Всього проведено 195 тис. 430 тестів. За весь період поширення інфекції на території країни померли 97 пацієнтів з рядом хронічних захворювань з виявленою коронавирусной інфекцією", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Білорусі на 2 травня одужали і виписані 3117 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Росії за добу виявили понад 9 тис. нових випадків коронавірусної хвороби.