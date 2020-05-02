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В Беларуси подтвердили уже более 15 тыс. случаев инфицирования коронавирусом

Киев • УНН

 • 27977 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Беларуси за сутки зарегистрировали 911 новых случаев коронавирсной болезни COVID-19. Всего в стране уже 15828 человек инфицированны. Об этом сообщает Telegram-канал белорусского Минздрава, информирует УНН.

В Беларуси подтвердили уже более 15 тыс. случаев инфицирования коронавирусом

"Зарегистрировано 15828 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 тыс. 430 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выраженной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Беларуси на 2 мая выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, в России за сутки обнаружили более 9 тыс. новых случаев коронавирусной болезни.

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