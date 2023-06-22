У білорусі наразі знаходиться близько 1,5 тисячі військових рф - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На території білорусі наразі знаходиться близько 1,5 тисячі російських військовослужбовців. Такої кількості недостатньо для того, щоб здійснити вторгнення в Україну з цього напрямку, розповів в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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"На цей час ми фіксуємо їх кількість на рівні близько 1,5 тисячі військовослужбовців. За останній час їх кількість збільшилася несуттєво, десь на 500 осіб. Раніше ми говорили про кількість російських військових на території білорусі на рівні десь однієї тисячі військовослужбовців", - повідомив Демченко.
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За його словами, ті підрозділи, які знаходяться на території рб більше залучені до військового вишколу та підготовки. Речник зазначив, що у ДПСУ не фіксують те, що у росії достатньо сил на території білорусі для того, щоб здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку.
Нагадаємо
Речник ДПСУ України Андрій Демченко наприкінці березня цього року повідомляв, що кількість російських військових у білорусі зменшилася майже до чотирьох тисяч.