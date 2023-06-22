В Беларуси сейчас находится около 1,5 тысяч военных рф - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На территории беларуси сейчас находится около 1,5 тысячи российских военнослужащих. Такого количества недостаточно для того, чтобы осуществить вторжение в Украину с этого направления, рассказал в эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
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"В настоящее время мы фиксируем их количество на уровне около 1,5 тысячи военнослужащих. За последнее время их количество увеличилось несущественно, где-то на 500 человек. Ранее мы говорили о количестве российских военных на территории беларуси на уровне где-то одной тысячи военнослужащих", - сообщил Демченко.
Детали
По его словам, те подразделения, которые находятся на территории рб больше вовлечены в военную подготовку и подготовку. Спикер отметил, что в ГПСУ не фиксируют то, что у россии достаточно сил на территории беларуси для того, чтобы осуществить вторжение на территорию Украины с этого направления.
Напомним
Спикер ГПСУ Украины Андрей Демченко в конце марта этого года сообщал, что количество российских военных в беларуси уменьшилось почти до четырех тысяч.