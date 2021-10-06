У Білорусі ліквідують ще дві правозахисні організації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Білорусі будуть ліквідовані ще дві правозахисні організації: "Правова ініціатива" і просвітницько-соціальний громадське об'єднання "Ланка". Як повідомило керівництво "Правової ініціативи" в Telegram у вівторок, 5 жовтня, причиною ліквідації організації стало продовження її роботи і після прийнятого судом влітку 2021 року рішення про припинення її діяльності, передає УНН.
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Правозахисники вказують, що причинами для вимоги про призупинення діяльності організації стали, зокрема, такі “порушення”, як використання на її сайті найменування “Правова ініціатива”, а не РОО “Правова ініціатива”, а також відсутність повної юридичної адреси організації на сторінці в мережі.
“Правова ініціатива” має намір продовжувати роботу
Команда “Правової ініціативи” пообіцяла ігнорувати рішення Верховного суду про ліквідацію їх організації, винесеного в 25-ту річницю її створення, і продовжувати займатися правозахисною діяльністю.
Правозахисна організація “Правова ініціатива” була створена в 1996 році. Головною метою своєї роботи її співробітники вважають “сприяння побудові в Республіці Білорусь соціальної, демократичної, правової держави, підвищення правової культури білоруських громадян”.
Ліквідація об’єднання “Ланка”
Про майбутню ліквідацію об’єднання “Ланка” повідомляє онлайн-видання “Єврорадіо”. У свою чергу, керівниця організації Тетяна Гацура-Яворська відзначає, що рішення Київського міського суду ще не вступило в силу і “Ланка” збирається оскаржити його у Верховному суді. “Оскільки підстав для ліквідації надано не було, як і не були запрошені свідки, ми вважаємо, що у нас великі шанси виграти справу”, — підкреслила вона.
Нагадаємо
18 вересня стало відомо, що співробітникам білоруської компанії TUT BY MEDIA і пов’язаним з фірмою проєктам, які проходять у справі про ухилення від “сплати податків в особливо великому розмірі”, продовжили термін утримання під вартою ще на два місяці.