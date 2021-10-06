В Беларуси ликвидируют две правозащитные организации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Беларуси будут ликвидированы две правозащитные организации: "Правовая инициатива" и просветительско-социальное общественное объединение "Звено". Как сообщило руководство "Правовой инициативы" в Telegram во вторник, 5 октября, причиной ликвидации организации стало продолжение ее работы и после принятого судом летом 2021 решение о прекращении ее деятельности, передает УНН.
Детали
Правозащитники указывают, что причинами для требования о приостановлении деятельности организации стали, в частности, такие “нарушения”, как использование на ее сайте наименование “Правовая инициатива”, а не РОО “Правовая инициатива”, а также отсутствие полной юридического адреса организации на странице в сети.
“Правовая инициатива” намерен продолжать работу
Команда “Правовой инициативы” пообещала игнорировать решение Верховного суда о ликвидации их организации, вынесенного в 25-ю годовщину ее создания, и продолжать заниматься правозащитной деятельностью.
Правозащитная организация “Правовая инициатива” была создана в 1996 году. Главной целью своей работы ее сотрудники считают “содействие построению в Республике Беларусь социального, демократического, правового государства, правовой культуры белорусских граждан”.
Ликвидация объединения “Звено”
О предстоящей ликвидации объединения “Звено” сообщает онлайн-издание “Еврорадио”. В свою очередь, руководитель организации Татьяна Гацура-Яворская отмечает, что решение Киевского городского суда еще не вступило в силу и “Звено” собирается обжаловать его в Верховном суде. “Поскольку оснований для ликвидации предоставлено не было, как и не были приглашены свидетели, мы считаем, что у нас большие шансы выиграть дело”, — подчеркнула она.
Напомним
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