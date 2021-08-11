У Білорусі кікбоксера Кудіна засудили до понад 2 років колонії за участь в акціях протесту

Деталі

Сьогодні, 11 серпня, у білоруському місті Молодечно суд виніс рішення у кримінальній справі щодо спортсмена Олексія Кудіна за ч. 2 ст. 363 КК РФ (опір працівникові міліції або іншій особі, що охороняє громадський порядок, у поєднанні із застосуванням насильства чи погрозою його застосування). Спортсмен дістав покарання у вигляді двох років та шести місяців колонії суворого режиму.

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“Я думаю, що у свідченнях мого суду було багато протиріч. Я вважаю, що використання спеціального обладнання доведено. Я не заперечую удари, але це була самооборона. Я також шкодую про травми ... Будь ласка, не позбавляйте мене волі. Я все ще готовий стати на захист Білорусі”, — сказав Кудін після вироку.

Доповнення

Олексій Кудін — білоруський боєць ММА, багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу і тайського боксу. Вперше його затримали 10 серпня 2020 року на центральній площі Молодечно. Два тижні він провів у СІЗО. Перший суд над Олексієм було призначено на 19 листопада, але на нього борець не з’явився, і його оголосили в розшук.

21 січня Олексія Кудіна було затримано в Москві за запитом білоруської влади. Було вирішено екстрадувати його в Білорусь. 25 червня Московський обласний суд відхилив скаргу адвокатів Олексія щодо екстрадиції. 21 липня Кудіна привезли у Білорусь.

Нагадаємо

Масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування спалахнули в Білорусі відразу після президентських виборів 9 серпня минулого року, коли ЦВК знову оголосила переможцем Олександра Лукашенка.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська після скандалу на Олімпіаді 2020 не захотіла повертатися до Білорусі, тому що боялася ув’язнення. Тимановська розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке призначило її на естафету 400 метрів без відома. Після цього спортсменку силоміць намагалися повернути додому.