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У білорусі хочуть запровадити смертну кару для чиновників та військових за "держзраду"

У білорусі хочуть запровадити смертну кару для чиновників та військових за "держзраду"

Київ • УНН

 • 629973 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У білорусі мають намір запровадити смертну кару для чиновників та військових за "державну зраду". Про це повідомляє Палата представників Національних зборів білорусі, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, депутати ухвалили у першому читанні законопроект "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", який вносить зміни до санкції частини 2 статті 356 КК білорусі.

Зокрема, планується запровадити смертну кару “за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка обіймає держпосаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця”.

Цитата

“Метою підготовки проекту Закону є вжиття заходів запобіжного характеру за скоєння злочинів екстремістської (терористичної) спрямованості шляхом коригування Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів республіки білорусь”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, документом пропонується запровадити відповідальність за поширення свідомо неправдивих відомостей, що дискредитують збройні сили країни.

Нагадаємо

4 травня у білорусі ухвалили законопроект, згідно з яким, за замах на теракти в країні передбачено страту.

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