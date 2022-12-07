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В беларуси хотят ввести смертную казнь для чиновников и военных за "госизмену"

В беларуси хотят ввести смертную казнь для чиновников и военных за "госизмену"

Киев • УНН

 • 629971 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В беларуси намерены ввести смертную казнь для чиновников и военных за "государственную измену". Об этом сообщает Палата представителей Национального собрания беларуси, передает УНН.

Детали

Как отмечается, депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который вносит изменения в санкцию части 2 статьи 356 УК беларуси.

В частности, планируется ввести смертную казнь “за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим госдолжность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего”.

Цитата

“Целью подготовки проекта Закона является принятие мер упреждающего характера за совершение преступлений экстремистской (террористической) направленности путем корректировок Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов республики беларусь”, – говорится в сообщении.

Кроме того, документом предлагается ввести ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы страны.

Напомним

4 мая в беларуси приняли законопроект, согласно которому, за покушение на теракты в стране предусмотрена смертная казнь.

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