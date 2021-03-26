У Білорусі більше 100 осіб засудили за "насильство над правоохоронцями чи погрози їм"

Деталі

“На поточний момент в суд передано 109 таких кримінальних справ стосовно 147 осіб. Засуджено понад 100 громадян, з них 67 — до позбавлення волі, 33 — обмеження свободи, в тому числі з направленням до виправних установ відкритого типу”, — зазначили у відомстві.

У білоруській прокуратурі заявили “про сувору відповідальність за насильство до співробітників органів внутрішніх справ: вони є представниками влади, знаходяться під особливим захистом держави і покликані підтримувати правопорядок у суспільстві”. У відомстві уточнили, що відповідно до статті 364 Кримінального кодексу Білорусі, насильство, або загроза його застосування до співробітника органів внутрішніх справ, караються арештом, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до шести років.

Доповнення

У Білорусі з моменту початку протестів притягнули до кримінальної відповідальності майже 90 осіб.