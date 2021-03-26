В Беларуси более 100 человек осудили за "насилие над правоохранителями или угрозы им"

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Белорусские суды вынесли приговоры в отношении свыше 100 человек по уголовным делам, связанным с “насилием либо угрозой его применения в отношении сотрудников внутренних дел или их близких”. Об этом сообщает в пятницу Генеральная прокуратура республики, пишет УНН.

Детали

“На текущий момент в суд передано 109 таких уголовных дел в отношении 147 лиц. Осуждено свыше 100 граждан, из них 67 — к лишению свободы, 33 — ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа”, — отметили в ведомстве.

В белорусской прокуратуре заявили “о строгой ответственности за насилие к сотрудникам органов внутренних дел: они являются представителями власти, находятся под особой защитой государства и призваны поддерживать правопорядок в обществе”. В ведомстве уточнили, что в соответствии со статьей 364 Уголовного кодекса Беларуси, насилие, либо угроза его применения к сотруднику органов внутренних дел, наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

Дополнение

В Беларуси с момента начала протестов привлекли к уголовной ответственности почти 90 человек.

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