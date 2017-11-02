У Білому домі заявили, що вето Росії щодо хімзброї в Сирії "шокуюче"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Білий дім виступив з докором на адресу Росії, назвавши її дії "шокуючими", після того як вона наклала вето на план ООН, який передбачає продовження розслідування застосування хімічної зброї в Сирії, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Вісім днів тому Росія скористалася правом вето в Раді Безпеки ООН, таким чином перешкодивши продовженню мандата місії ООН і Організації по забороні хімічної зброї, відомої як Спільний механізм з розслідування (СМР), яка розслідує застосування хімічної зброї в Сирії.
"Спроби Росії підірвати і ліквідувати СМР демонструють повну неповагу до страждань і людських втрат, викликаних застосуванням хімічної зброї і повну відсутність поваги до міжнародних норм", - йдеться в заяві Білого дому.
СМР встановив, що уряд президента Башара Асада несе відповідальність за хімічну атаку на підконтрольний опозиції місту Хан-Шейхун в квітні, в результаті якої загинули десятки людей.
Ця інформація міститься в звіті CМР, направленому до Ради Безпеки ООН 26 жовтня.
"Ця обурлива атака стала вже четвертим випадком, коли СМР підтвердив застосування режимом Асада хімічної зброї, підкресливши жорстоке і жахливий варварство Башара Асада, через що захист, наданий Росією, стає ще більш шокуючим ... Сполучені Штати переконливо просять Раду Безпеки ООН продовжити мандат СМР, щоб ми могли встановити відповідальних за цю жахливу атаку і направити чіткий сигнал, що з застосуванням хімічної зброї миритися не будуть", - заявив Білий дім.
Уряд Асада неодноразово заперечував застосування хімічної зброї.
Як повідомляв УНН 23 жовтня, в ООН голосуватимуть за продовження розслідування хімічних атак в Сирії.