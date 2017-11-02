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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60292 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128635 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107284 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109841 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108017 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100884 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105645 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102660 просмотра

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В Белом доме заявили, что вето России по вопросу о химоружии в Сирии "шокирующее"

В Белом доме заявили, что вето России по вопросу о химоружии в Сирии "шокирующее"

Киев  •  УНН

 • 8613 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Белый дом выступил с укором в адрес России, назвав ее действия "шокирующими", после того как она наложила вето на план ООН, предусматривающий продолжение расследования применения химического оружия в Сирии, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Восемь дней назад Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, таким образом воспрепятствовав продлению мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия, известной как Совместный механизм по расследованию (СМР), которая расследует применение химического оружия в Сирии.

"Попытки России подорвать и ликвидировать СМР демонстрируют полное неуважение к страданиям и людским потерям, вызванным применением химического оружия и полное отсутствие уважения к международным нормам", – говорится в заявлении Белого дома.

СМР установил, что правительство президента Башара Асада несет ответственность за химическую атаку на подконтрольный оппозиции город Хан-Шейхун в апреле, в результате которой погибли десятки человек.

Эта информация содержится в отчете CМР, направленном в Совет Безопасности ООН 26 октября.

"Эта возмутительная атака стала уже четвертым случаем, когда СМР подтвердил применение режимом Асада химического оружия, подчеркнув жестокое и ужасающее варварство Башара Асада, из-за чего защита, предоставленная Россией, становится еще более шокирующей... Соединенные Штаты убедительно просят Совет Безопасности ООН продлить мандат СМР, чтобы мы могли установить ответственных за эту ужасную атаку и направить четкий сигнал, что с применением химического оружия мириться не будут", – заявил Белый дом.

Правительство Асада неоднократно отрицало применение химического оружия.

Как сообщал УНН 23 октября, в ООН будут голосовать по продолжении расследования химических атак в Сирии.

 

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