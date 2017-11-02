В Белом доме заявили, что вето России по вопросу о химоружии в Сирии "шокирующее"

Восемь дней назад Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, таким образом воспрепятствовав продлению мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия, известной как Совместный механизм по расследованию (СМР), которая расследует применение химического оружия в Сирии.

"Попытки России подорвать и ликвидировать СМР демонстрируют полное неуважение к страданиям и людским потерям, вызванным применением химического оружия и полное отсутствие уважения к международным нормам", – говорится в заявлении Белого дома.

СМР установил, что правительство президента Башара Асада несет ответственность за химическую атаку на подконтрольный оппозиции город Хан-Шейхун в апреле, в результате которой погибли десятки человек.

Эта информация содержится в отчете CМР, направленном в Совет Безопасности ООН 26 октября.

"Эта возмутительная атака стала уже четвертым случаем, когда СМР подтвердил применение режимом Асада химического оружия, подчеркнув жестокое и ужасающее варварство Башара Асада, из-за чего защита, предоставленная Россией, становится еще более шокирующей... Соединенные Штаты убедительно просят Совет Безопасности ООН продлить мандат СМР, чтобы мы могли установить ответственных за эту ужасную атаку и направить четкий сигнал, что с применением химического оружия мириться не будут", – заявил Белый дом.

Правительство Асада неоднократно отрицало применение химического оружия.

Как сообщал УНН 23 октября, в ООН будут голосовать по продолжении расследования химических атак в Сирии.