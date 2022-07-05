У Білогорівці українські військові відбили штурмові дії ворога - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Білогорівці Луганської області українські військові відбили штурмові дії російських окупантів, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"У Білогорівці українські військові відбили штурмові дії противника. Окупанти відійшли. Основні зусилля орків зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів", - написав Гайдай у Facebook.
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Зі слів голови Луганської ОВА, рашисти продовжують обстрілювали населені пункти області. "Знищення триває", - додав він.
"На нещодавно окупованих територіях росіяни встановлюють свої порядки, розповідають нісенітниці про відкриття шкіл з 1 вересня, швидке відновлення комунікацій. Це все брехня, те саме було в Маріуполі - всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдині, на що здатні рашисти - це тероризувати місцеве населення. орки вже шукають активістів та родини військових, в цьому допомагають колаборанти", - відзначив Гайдай.
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Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську російські окупанти при наступі переважали вдесятеро, наразі вони закріпилися в місті.