В Белогоровке украинские военные отразили штурмовые действия врага - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Белогоровке Луганской области украинские военные отразили штурмовые действия российских оккупантов, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"В Белогоровке украинские военные отразили штурмовые действия противника. Оккупанты отошли. Основные усилия орков сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ", - написал Гайдай в Facebook.
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По словам главы Луганской ОВА, рашисты продолжают обстреливать населенные пункты области. "Уничтожение продолжается", – добавил он.
"На недавно оккупированных территориях россияне устанавливают свои порядки, рассказывают чепуху об открытии школ с 1 сентября, быстрое восстановление коммуникаций. Это все ложь, то же было в Мариуполе - все видели, как бежала вода разрушенными домами. Единственные, на что способны рашисты - это терроризировать местное население. орки уже ищут активистов и семьи военных, в этом помогают коллаборанты", - отметил Гайдай.
Дополнение
После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске российские оккупанты при наступлении преобладали в десять раз, на данный момент они закрепились в городе.