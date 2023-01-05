У білгородській області продовжили до 20 січня ”жовтий” рівень терористичної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Губернатор Білгородської області в'ячеслав Гладов повідомив, що рівень ”жовтий” терористичної небезпеки в області продовжено до 20 січня, передає УНН.
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“„Жовтий“ рівень терористичної небезпеки продовжено ще на 2 тижня. І діє на території білгородської області до 20 січня”, — повідомив Гладков.
Нагадаємо
У на початку грудня губернатор російської білгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що в регіоні будуть сформовані “батальйони самооборони”, які будуть складатися з місцевих жителів.