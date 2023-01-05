В белгородской области продлили до 20 января ”желтый” уровень террористической опасности

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“„Желтый“ уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории белгородской области до 20 января”, — сообщил Гладков.

Напомним

В начале декабря губернатор российской белгородской области вячеслав гладков сообщил, что в регионе будут сформированы “батальоны самообороны”, которые будут состоять из местных жителей.



