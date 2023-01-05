В белгородской области продлили до 20 января ”желтый” уровень террористической опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что уровень ”желтый” террористической опасности в области продлен до 20 января, передает УНН.
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“„Желтый“ уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории белгородской области до 20 января”, — сообщил Гладков.
Напомним
В начале декабря губернатор российской белгородской области вячеслав гладков сообщил, что в регионе будут сформированы “батальоны самообороны”, которые будут состоять из местных жителей.