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У Beverage Trading Company поділилися секретом успіху горілки Arctica

У Beverage Trading Company поділилися секретом успіху горілки Arctica

Київ • УНН

 • 29872 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Берліні завершився п'ятий міжнародний дегустаційний конкурс Berlin International Spirits Competition, за підсумками якого бренд Arctica вдруге поспіль став "Українською горілкою року". Про це йдеться на сторінці компанії-виробника у Facebook, передає УНН.

У Beverage Trading Company такий шалений успіх горілки Arctica пояснюють кришталевою чистотою напою.

"Arctica лише півтора року на українському ринку, а вже вдруге отримує високий титул "Горілка року" від європейських журі. Ми безумовно задоволені, що Arctica зриває овації на конкурсах світового рівня, адже продукт дійсно дуже якісний. При виробництві горілки Arctica, на відміну від багатьох інших популярних брендів, ми не додаємо пом’якшувачі, по типу цукру та глюкози. Тільки кришталево чиста вода, високоякісний спирт та передові технології багаторівневої фільтрації. Це забезпечує надзвичайну чистоту горілки та ідеальний смак", - зазначив директор з маркетингу Олексій Безуглий.

Нагадаємо, що торік на цьому ж конкурсі горілку Arctica вже оголошували в окремій номінації "Українська горілка року 2017".

Також нагадаємо, що Arctica стала фіналістом Effie Awards Ukraine 2017.

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