В Beverage Trading Company поделились секретом успеха водки Arctica

В Beverage Trading Company такой бешеный успех водки Arctica объясняют хрустальной чистотой напитка.

"Arctica всего полтора года на украинском рынке, а уже во второй раз получает высокий титул" Водка года" от европейских жюри. Мы безусловно рады, что Arctica срывает овации на конкурсах мирового уровня, ведь продукт действительно очень качественный. При производстве водки Arctica, в отличие от многих других популярных брендов, мы не добавляем смягчители, по типу сахара и глюкозы. Только кристально чистая вода, высококачественный спирт и передовые технологии многоуровневой фильтрации. Это обеспечивает чрезвычайную чистоту водки и идеальный вкус", - отметил директор по маркетингу Алексей Безуглый.

В прошлом году на этом же конкурсе водку Arctica уже объявляли в отдельной номинации "Украинская водка года 2017".

Также напомним, что Arctica стала финалистом Effie Awards Ukraine 2017.