У Берліні завершилися переговори у “нормандському форматі”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Берліні завершилися переговори заступників міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє УНН.
“Нормандські переговори у Берліні завершилися”, — написав А.Мельник.
Нагадаємо, сьогодні на віллі Борзіг у Берліні стартували переговори у Нормандському форматі на рівні заступників міністрів закордонних справ.
Раніше Берлін заявив, що ця зустріч буде оглядом поточної ситуації на місцях щодо припинення вогню та щодо всіх інших зобов’язань за мінськими домовленостями.
У Міністерстві закордонних справ України очікують від зустрічі заступників голів зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” поштовху для майбутньої зустрічі керівників держав.