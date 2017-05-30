В Берлине завершились переговоры в "нормандском формате"

"Нормандские переговоры в Берлине завершились", - написал А.Мельник.

Напомним, сегодня на вилле Борзиг в Берлине стартовали переговоры в нормандской формате на уровне заместителей министров иностранных дел.

Ранее Берлин заявил, что эта встреча будет осмотром текущей ситуации на местах о прекращении огня и о всех других обязательств по минскими договоренностями.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают от встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" толчка для предстоящей встречи глав государств.