В Берлине завершились переговоры в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Берлине завершились переговоры заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает УНН.
"Нормандские переговоры в Берлине завершились", - написал А.Мельник.
Напомним, сегодня на вилле Борзиг в Берлине стартовали переговоры в нормандской формате на уровне заместителей министров иностранных дел.
Ранее Берлин заявил, что эта встреча будет осмотром текущей ситуации на местах о прекращении огня и о всех других обязательств по минскими договоренностями.
В Министерстве иностранных дел Украины ожидают от встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" толчка для предстоящей встречи глав государств.