У Берліні закликають економити воду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У компанії-постачальнику води Berliner Wasserbetriebe (BWB) закликали жителів Берліна бути економнішими у споживанні води з огляду на постійне падіння рівня грунтових вод, пише УНН з посиланням на B.Z.-Berlin.
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"За винятком 2021 року, ми маємо справу з ситуацією посухи з 2018 року", - сказав керівник BWB Крістоф Доннер у середу в Берліні.
Зауважується при цьому, що споживання питної води в Берліні минулого року, загалом близько 215,5 мільйонів кубічних метрів, майже не зросло порівняно з попереднім роком, попри надзвичайну спеку влітку. Споживання на душу населення навіть впало. "Але ми дуже далекі від того, щоб розвантажити наші ресурси", - підкреслив Доннер.
Тому, як зазначається, споживачі повинні продовжувати економити все більше води.
Зростаюче ущільнення міських територій також створює серйозну проблему.
У компанії увагу приділяють циклу стічних вод. Минулого року інвестували близько 100 млн євро в очисні споруди. Зараз "перепрацьована" вода зливається у Північне море через річки Шпрее, Хафель та Ельбу. Але очищені стічні води також потрібно використовувати краще, сказав Доннер.
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