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В Берлине призывают экономить воду

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В компании-поставщике воды Berliner Wasserbetriebe (BWB) призвали жителей Берлина быть экономнее в потреблении воды ввиду постоянного падения уровня грунтовых вод, пишет УНН со ссылкой на B.Z.-Berlin.

Детали

"За исключением 2021 года, мы имеем дело с ситуацией засухи с 2018 года", - сказал руководитель BWB Кристоф Доннер в среду в Берлине. 

Отмечается при этом, что потребление питьевой воды в Берлине в прошлом году, всего около 215,5 миллионов кубических метров, почти не выросло по сравнению с предыдущим годом, несмотря на чрезвычайную жару летом. Потребление на душу населения даже упало. "Но мы очень далеки от того, чтобы разгрузить наши ресурсы", - подчеркнул Доннер.

Поэтому, как отмечается, потребители должны продолжать экономить все больше воды.

Растущее уплотнение городских территорий также создает серьезную проблему.

В компании уделяют внимание циклу сточных вод. В прошлом году инвестировали около 100 млн евро в очистные сооружения. Сейчас "переработанная" вода сливается в Северное море через реки Шпрее, Хафель и Эльбу. Но очищенные сточные воды также нужно использовать лучше, сказал Доннер.

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