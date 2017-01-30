У Берліні завершилися переговори П.Порошенка і А.Меркель

“Переговори тет-а-тет з Ангелою Меркель, а також переговори делегацій тривали понад півтори години”, — написав він.

Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.

Зазначимо, у Президента сьогодні ще запланована зустріч з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.