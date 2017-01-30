В Берлине завершились переговоры П.Порошенко и А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Берлине завершились переговоры Президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Переговоры тет-а-тет с Ангелой Меркель, а также переговоры делегаций продолжались более полутора часов", - написал он.
Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Отметим, у Президента сегодня еще запланирована встреча с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.