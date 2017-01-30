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В Берлине завершились переговоры П.Порошенко и А.Меркель

В Берлине завершились переговоры П.Порошенко и А.Меркель

Киев • УНН

 • 8385 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Берлине завершились переговоры Президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"Переговоры тет-а-тет с Ангелой Меркель, а также переговоры делегаций продолжались более полутора часов", - написал он.

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Отметим, у Президента сегодня еще запланирована встреча с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

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