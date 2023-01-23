У Берліні через страйк скасують сотні рейсів

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"Пасажири повинні очікувати серйозних затримок і скасування рейсів", - повідомили працівники аеропорту.

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Зазначається, що BER не зможе здійснювати регулярні рейси. Попередньо, було заплановано близько 300 злетів і посадок із загальною кількістю 35 тисяч пасажирів.

Профспілка розраховує, що у страйку візьме участь багато людей. Вони вимагають збільшення заробітної плати для співробітників служб наземного обслуговування та компанії аеропорту на 500 євро при терміні дії колективного договору у дванадцять місяців. За даними ver.di, сторона роботодавця вимагає більших термінів контракту, як для наземного обслуговування, так і для компанії аеропорту.

Нагадаємо

В аеропортах Великої Британії 23 грудня 2022 року пройшов різдвяний страйк.