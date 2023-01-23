У Берліні через страйк скасують сотні рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У середу, 25 січня, Берліні в Німеччині в міжнародному аеропорту BER страйкуватимуть служби наземного обслуговування літаків та авіаційної безпеки. Профспілка ver.di попередила, що страйк триватиме з 3:30 до 23:59 за місцевим часом, повідомляє УНН з посиланням на Zeit.
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"Пасажири повинні очікувати серйозних затримок і скасування рейсів", - повідомили працівники аеропорту.
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Зазначається, що BER не зможе здійснювати регулярні рейси. Попередньо, було заплановано близько 300 злетів і посадок із загальною кількістю 35 тисяч пасажирів.
Профспілка розраховує, що у страйку візьме участь багато людей. Вони вимагають збільшення заробітної плати для співробітників служб наземного обслуговування та компанії аеропорту на 500 євро при терміні дії колективного договору у дванадцять місяців. За даними ver.di, сторона роботодавця вимагає більших термінів контракту, як для наземного обслуговування, так і для компанії аеропорту.
Нагадаємо
В аеропортах Великої Британії 23 грудня 2022 року пройшов різдвяний страйк.