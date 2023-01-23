В Берлине из-за забастовки отменят сотни рейсов

Цитата

"Пассажиры должны ожидать серьезных задержек и отмены рейсов", - сообщили работники аэропорта.

Детали

Отмечается, что BER не сможет совершать регулярные рейсы, было запланировано около 300 взлетов и посадок с общим количеством 35 тысяч пассажиров.

Профсоюз рассчитывает, что в забастовке примет участие много людей. Они требуют увеличения заработной платы для сотрудников служб наземного обслуживания и компании аэропорта на 500 евро при сроке действия коллективного договора в двенадцать месяцев. По данным ver.di, сторона работодателя требует больших сроков контракта, как для наземного обслуживания, так и для компании аэропорта.

Напомним

В аэропортах Великобритании 23 декабря 2022 года прошла рождественская забастовка.