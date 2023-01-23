В Берлине из-за забастовки отменят сотни рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В среду, 25 января, в Берлине в Германии в международном аэропорту BER будут бастовать службы наземного обслуживания самолетов и авиационной безопасности. Профсоюз ver.di предупредил, что забастовка продлится с 3:30 до 23:59 по местному времени, сообщает УНН со ссылкой на Zeit.
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"Пассажиры должны ожидать серьезных задержек и отмены рейсов", - сообщили работники аэропорта.
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Отмечается, что BER не сможет совершать регулярные рейсы, было запланировано около 300 взлетов и посадок с общим количеством 35 тысяч пассажиров.
Профсоюз рассчитывает, что в забастовке примет участие много людей. Они требуют увеличения заработной платы для сотрудников служб наземного обслуживания и компании аэропорта на 500 евро при сроке действия коллективного договора в двенадцать месяцев. По данным ver.di, сторона работодателя требует больших сроков контракта, как для наземного обслуживания, так и для компании аэропорта.
Напомним
В аэропортах Великобритании 23 декабря 2022 года прошла рождественская забастовка.