У Берліні більше тисячі людей вийшли на першотравневу маніфестацію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Берліні в першотравневій маніфестації на площі Ораніенплац брали участь понад тисячу осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Багато учасників не дотримувалися необхідної дистанції в 1,5 метра.
До проведення акції закликали ліві і ліворадикальні організації. У зв'язку з пандемією такі заходи в Німеччині заборонені.
Сили поліції в складі близько 5 тисяч осіб охороняли порядок на акції.
Нагадаємо, у Німеччині через пандемію зріс рівень безробіття.