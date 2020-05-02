В Берлине более тысячи человек вышли на первомайскую манифестацию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Берлине в первомайской манифестации на площади Ораниенплац участвовали более тысячи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Многие участники не соблюдали необходимой дистанции в 1,5 метра.
К проведению акции призвали левые и леворадикальные организации. В связи с пандемией такие мероприятия в Германии запрещены.
Силы полиции в составе около 5 тысяч человек охраняли порядок на акции.
Напомним, в Германии из-за пандемии вырос уровень безработицы.