В Берлине более тысячи человек вышли на первомайскую манифестацию

Многие участники не соблюдали необходимой дистанции в 1,5 метра.

К проведению акции призвали левые и леворадикальные организации. В связи с пандемией такие мероприятия в Германии запрещены.

Силы полиции в составе около 5 тысяч человек охраняли порядок на акции.

Напомним, в Германии из-за пандемии вырос уровень безработицы.