У Берліні автомобіль врізався в Бранденбурзькі ворота, одна людина загинула

Цитата

"Близько 23:30 машина, що їхала з Унтер-ден-Лінден, в'їхала в Бранденбурзькі ворота. Водій був смертельно поранений, - повідомили в поліції німецької столиці. - За попередніми даними, інші люди не постраждали. Наразі триває перевірка особи водія і того, що сталося".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Бранденбурзькі ворота врізався Mercedes, символ міста пошкоджено.

Доповнення

У Берліні автомобіль врізався в натовп, одна людина загинула.