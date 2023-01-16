У Берліні автомобіль врізався в Бранденбурзькі ворота, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Берліні в ніч на понеділок водій на автомобілі врізався в головну пам'ятку німецької столиці - Бранденбурзькі ворота, повідомили в поліції міста у Twitter, пише УНН.
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"Близько 23:30 машина, що їхала з Унтер-ден-Лінден, в'їхала в Бранденбурзькі ворота. Водій був смертельно поранений, - повідомили в поліції німецької столиці. - За попередніми даними, інші люди не постраждали. Наразі триває перевірка особи водія і того, що сталося".
Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Бранденбурзькі ворота врізався Mercedes, символ міста пошкоджено.
Доповнення
У Берліні автомобіль врізався в натовп, одна людина загинула.