В Берлине автомобиль врезался в Бранденбургские ворота, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Берлине в ночь на понедельник водитель на автомобиле врезался в главную достопримечательность немецкой столицы - Бранденбургские ворота, сообщили в полиции города в Twitter, пишет УНН.
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"Около 23:30 машина, шедшая с Унтер-ден-Линден, въехала в Бранденбургские ворота. Водитель был смертельно ранен, - сообщили в полиции немецкой столицы. - По предварительным данным, другие люди не пострадали. В настоящее время продолжается проверка личности водителя и того, что произошло".
Как сообщают местные СМИ, в Бранденбургские ворота врезался Mercedes, символ города повреждён.
Дополнение
В Берлине автомобиль врезался в толпу, один человек погиб.