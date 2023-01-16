В Берлине автомобиль врезался в Бранденбургские ворота, один человек погиб

Цитата

"Около 23:30 машина, шедшая с Унтер-ден-Линден, въехала в Бранденбургские ворота. Водитель был смертельно ранен, - сообщили в полиции немецкой столицы. - По предварительным данным, другие люди не пострадали. В настоящее время продолжается проверка личности водителя и того, что произошло".

Как сообщают местные СМИ, в Бранденбургские ворота врезался Mercedes, символ города повреждён.

Дополнение

В Берлине автомобиль врезался в толпу, один человек погиб.