У березні ціну на газ для промисловості знизили на близько 15%

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 7 405,00 – 8 160,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на лютий 2019 року, у березні ціни зменшено на 14,5-15,1%", - повідомили у НАК.

Вказано, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила на 3,2-3,3% ціни на газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання у лютому.