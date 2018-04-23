У березні НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Упродовж березня 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 10 особам. Серед них — службові особи органів державної влади, а також представники низки комерційних компаній, задіяних у корупційних схемах. Про це повідомили у прес-службі НАБУ, передає УНН.
У прес-службі також відзначили, що детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють досудове розслідування у 609 кримінальних провадженнях.
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"Станом на 31 березня 2018 року НАБУ і САП підозрювали 163 особи у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень. Усього від початку розслідувань НАБУ (тобто, з грудня 2015 року) до суду було скеровано 127 справ, в яких статус обвинувачених отримали 199 осіб", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, упродовж березня 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 10 особам. Серед них — службові особи органів державної влади, а також представники низки комерційних компаній, задіяних у корупційних схемах.
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"Окрім цього, минулого місяця НАБУ і САП скерували до суду обвинувальні акти стосовно 16 осіб. Серед них — голова Державної аудиторської служби, яку обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Обвинувальний акт стосовно неї скеровано до суду 30 березня 2018 року", - повідомили у прес-службі.