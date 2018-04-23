В марте НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам

В пресс-службе также отметили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют досудебное расследование по 609 уголовным производствам.

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"По состоянию на 31 марта 2018 года НАБУ и САП подозревали 163 человека в совершении уголовных коррупционных правонарушений. Всего с начала расследований НАБУ (то есть, с декабря 2015 года) в суд было направлено 127 дел, в которых статус обвиняемых получили 199 человек", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в течение марта 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам. Среди них - должностные лица органов государственной власти, а также представители ряда коммерческих компаний, задействованных в коррупционных схемах.

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"Кроме этого, в прошлом месяце НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении 16 человек. Среди них - председатель Государственной аудиторской службы, которую обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Обвинительный акт в отношении нее направлено в суд 30 марта 2018 года", - сообщили в пресс-службе.