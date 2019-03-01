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У березні готівку на оплату комуналки отримають 3,3 млн субсидіантів

У березні готівку на оплату комуналки отримають 3,3 млн субсидіантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Уже в березні субсидію в готівковій формі отримають близько 3,3 мільйона українців. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

"Станом на 20 лютого 2019 року субсидією готівкою отримують 3 млн 378 тис. 807 домогосподарств. Вже у березні вони отримають готівкові кошти у розмірі призначеної їм субсидії за лютий. У середньому це складає 1681 грн", - зазначив міністр.

За його словами, субсидії мають індивідуальний характер, тому цифра в 1681 грн – це середній показник.

При цьому він додав, що аналогічні виплати субсидіанти отримають до кінця опалювального сезону: у квітні – за березень і у травні – за квітень.

Також він зазначив, що близько 70% субсидіантів, або 2,3 млн, отримають субсидію разом із пенсією. Ще півтора мільйона субсидіантів, які не мають пенсії, отримають субсидію вже 12 березня на рахунок або поштовим переказом.

Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли "живі" гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

З травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисяч домогосподарств отримали відмову вже цього року.

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