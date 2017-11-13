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У Берегово з міськради зняли прапор Угорщини

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Учора, 12 листопада, у м. Берегово на Закарпатті під час ходи членів націоналістичних організацій з будівлі міської ради було знято прапор Угорщини. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив мер м. Берегово Золтан Бабяк, передає УНН.

“Особливо обурливим є той факт, що учасники ходи, змінивши попередньо узгоджений маршрут, спочатку попрямували до угорського генерального консульства, а потім зупинилися біля будівлі міської ради та зняли угорський національний прапор, який був встановлений поруч з українським прапором, прапором Берегова та прапором ЄС, згідно з чинним законодавством. У зв’язку з цим хочу відмітити, що стяг не є їхньою власністю, не вони його вивісили, тож про це заявлятимемо у поліцію”, — йдеться у повідомленні міського голови.

Відреагував на події у Берегово і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, заявивши, що “праві діють в одному ключі з російськими спецслужбами”. Відповідна заява з′явилася сьогодні на персональному сайті Москаля.

“Вчорашня акція в Берегові показала, що праві діють в одному ключі з російськими спецслужбами, які зі шкіри пнуться, щоб на багатонаціональному ґрунті розхитати ситуацію в Закарпатській області... Ксенофобські акції за участі людей із закритими обличчями, які прикриваються патріотичними лозунгами, неприпустимі в Україні, а особливо в багатонаціональних регіонах, одним із яких є Закарпаття. У зв’язку з цим абсолютно незрозуміла позиція поліції, яка пасивно спостерігала за провокацією в Берегові. Оцінку її бездіяльності має дати керівництво МВС, куди вже направлене відповідне звернення”, — заявив Москаль.

Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, поліція тримає цю справу на контролі. Водночас, за словами речниці ГУ НП у Закарпатській області Тетяни Щоголевої, жодних заяв щодо дій учасників акції до правоохоронних органів поки не надходило.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Угорщини попередив про можливість нових конфліктів з Україною

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон "Про освіту". 25 вересня Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

При цьому деякі країни, серед яких Угорщина, розкритикували мовну норму українського закону про освіту, якою передбачається викладання державною мовою з п'ятого класу у школах для нацменшин.

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