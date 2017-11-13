В Берегово из горсовета сняли флаг Венгрии

"Особенно возмутительным является тот факт, что участники шествия, изменив предварительно согласованный маршрут, сначала направились к венгерскому генеральному консульству, а затем остановились у здания городского совета и сняли венгерский национальный флаг, который был установлен рядом с украинским флагом, флагом Берегово и флагом ЕС, согласно действующему законодательству. В связи с этим хочу отметить, что знамя не является их собственностью, не они его вывесили, поэтому об этом будем заявлять в полицию", - говорится в сообщении городского головы.

Отреагировал на события в Берегово и председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, заявив, что "правые действуют в одном ключе с российскими спецслужбами". Соответствующее заявление появилось сегодня на персональном сайте Москаля.

"Вчерашняя акция в Берегово показала, что правые действуют в одном ключе с российскими спецслужбами, которые из кожи вон лезут, чтобы на многонациональной почве расшатать ситуацию в Закарпатской области ... Ксенофобские акции с участием людей с закрытыми лицами, которые прикрываются патриотическими лозунгами, недопустимы в Украине, особенно в многонациональных регионах, одним из которых является Закарпатье. В этой связи совершенно непонятна позиция полиции, которая пассивно наблюдала за провокацией в Берегово. Оценку ее бездействию должно дать руководство МВД, куда уже направлено соответствующее обращение", - заявил Москаль.

Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, полиция держит это дело на контроле. Однако, по словам пресс-секретаря ГУ НП в Закарпатской области Татьяны Щеголевой, никаких заявлений относительно действий участников акции в правоохранительные органы пока не поступало.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании". 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании.

При этом некоторые страны, среди которых Венгрия, раскритиковали языковую норму украинского закона об образовании, которым предусматривается преподавание на государственном языке с пятого класса в школах для нацменьшинств.