У Бердянську врятували малолітнього хлопчика, якого зачинили вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Працівники поліції врятували 5-річного хлопчика, який залишився вдома сам та хотів вистрибнути з четвертого поверху. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції області.
“27 квітня близько 23:30 жителька будинку по вулиці Софіївській в м.Бердянськ почула з вулиці якийсь крик. Вийшовши у двір, жінка побачила у відкритому вікні 4-го поверху малолітнього хлопчика. Вона одразу ж зателефонувала на „102“. Терміново на виклик прибули спільні наряди Державної служби охорони і групи реагування Бердянського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області”, — йдеться у повідомленні.
Двері квартири виявилися зачиненими. З хлопчиком почали розмовляти. Він сказав, що сам вдома і стрибне з вікна та вже викинув ковдру. На місце правоохоронці викликали “швидку”. Частина поліцейських залишилась на перемовини з хлопчиком, інші розпочали пошук матері.
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Незважаючи на те, що жінка винаймає житло та мало хто знає її із сусідів, поліцейські встановили, що вона працює у магазині.
Правоохоронці швидко розшукали мати. В цей день жінка затрималася на роботі. Коли вона приїхала і відчинила двері, син одразу кинувся до неї.
Правоохоронці оглянули комп’ютерну техніку. Ніяких підозрілих сторінок не виявлено — тільки ігри.
За попередньою інформацією, хлопчик прокинувся, а матері не було вдома. Тож хотів піти її шукати. Оскільки двері були зачинені, збирався “вийти” на вулицю через вікно.
Наразі здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. Стосовно матері складено адміністративний протокол за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).